  Алькарас о том, что якобы слишком много ходит на вечеринки: «Мне 22 года. Кто не делал этого в 22?»
Алькарас о том, что якобы слишком много ходит на вечеринки: «Мне 22 года. Кто не делал этого в 22?»

Карлос Алькарас прокомментировал то, что он слишком много ходит по клубам.

– Кажется, вас мотивирует критика. Не так давно вас называли тусовщиком, говорили, что вы не очень преданы делу. Вы используете это как топливо?

– Нет, у меня была своя мотивация. Конечно, с тех пор, как вышел документальный фильм, об этом много говорили. Будто бы я слишком много хожу на вечеринки... А мне нравится веселиться! Кто этого не любит?

– Если хорошо распределите все, то, конечно, время найдется.

– Мне кажется, что ради этого мы и работаем, ради этого и страдаем, проводим столько времени вне дома – чтобы потом наступали наши моменты и мы веселились. Каждый из нас делает это по-своему. Лично я люблю ходить на вечеринки, потому что мне 22 года. Кто не делал этого в 22? Кто ими не наслаждался, когда им было 22? Мне нравится проводить время с семьей и друзьями, и не важно, мы на вечеринке или у нас более спокойные планы. Мы просто хотим хорошо провести время, когда мы дома, и сохранить мотивацию для турниров.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: El País
