Арина Соболенко: «Если я выхожу в финал «Большого шлема», то в комнате меня ждет стилист – на всякий случай, если понадобится. Если нет – то печалька»

Арина Соболенко рассказала, как готовится к фотосессиям с трофеями «Шлемов».

Первая ракетка мира выиграла US Open. Для нее это четвертый титул «Большого шлема».

«На самом деле, у меня команда этим всегда занимается. Если я выхожу в финал, они связываются со стилистом. Я работаю с Карлой Уэлч, и они с ней связываются, все организовывают, привозят наряды. То есть всегда, на каждом турнире в комнате меня ждет стилист, [чтобы сделать] волосы, макияж – на всякий случай, если понадобится, чтобы все было готово. Если нет – то печалька (смеется). В этом году два раза была печалька, а вот в этот раз пригодилось», – поделилась Соболенко с Натальей Вихлянцевой.

