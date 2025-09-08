2

Дрэйпер пропустит остаток сезона из-за травмы руки

Джек Дрэйпер не сыграет в 2025 году.

Ранее седьмая ракетка мира снялся со второго круга US Open из-за повреждения руки.

«Привет всем, хочу поделиться новостью. К сожалению, из-за травмы руки мне придется сделать перерыв и пропустить остаток 2025 года. Мне сложно это принять, ведь в этом сезоне я набрал хороший ход и показывал отличную игру.

Однако я уже проходил через подобное и всегда возвращался сильнее, потому что очень мотивирован полностью раскрыть свой потенциал. Огромное спасибо всем, кто верит в меня и поддерживает на этом пути. Не могу дождаться возвращения на корт. До скорой встречи!» – написал Дрэйпер в соцсети.

В этом сезоне британец впервые стал чемпионом «Мастерса» в Индиан-Уэллс и дошел до финала турниров в Мадриде и Дохе.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Джека Дрэйпера
травмы
соцсети
logoДжек Дрэйпер
logoATP
