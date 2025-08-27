Пятая ракетка мира Джек Дрэйпер снялся с US Open из-за травмы руки.

Во втором круге он должен был играть с Зизу Бергсом.

Британец потеряет очки за прошлогодний полуфинал и опустится минимум на седьмую строчку рейтинга.