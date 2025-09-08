  • Спортс
Алькарас о победе на US Open: «Не ожидал, что за весь турнир отдам подачу всего три раза»

Карлос Алькарас поделился эмоциями от победы на US Open.

Испанец обыграл первую ракетку мира 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 и взял шестой титул «Большого шлема».

– Шесть «Больших шлемов». Что это для тебя значит?

– Это значит невероятно много. Ради таких моментов мы и работаем – ради того, чтобы проживать такие эмоции на больших стадионах. Поднять трофей US Open для меня особенно важно, ведь именно здесь я завоевал свой первый титул [на «Шлемах»]. А теперь уже шестой.

Я не хочу останавливаться. Конечно, это звучит амбициозно, но сейчас хочу просто насладиться моментом, потому что понимаю, насколько трудно достичь такого результата. Честно говоря, это потрясающе.

– При счете «ровно» в четвертом сете ты упустил два матчбола, но все равно улыбался. Всем это запомнилось. Это действительно помогает тебе в такие напряженные моменты?

– Если честно, я боялся (улыбается). Правда. Но улыбка помогает снять напряжение. Благодаря этому кажется, что я получаю удовольствие, и в какой-то степени это так. Я люблю вызовы, люблю самые трудные отрезки матча. Думаю: «Ладно, так и должно быть», и продолжаю улыбаться. Это позволяет мне показывать лучший теннис именно в такие моменты.

К тому же это финал «Большого шлема». Здесь нет времени на страхи или сомнения. Остается только улыбаться еще шире.

– В этом сезоне ты говорил, что Янник заставляет тебя становиться лучше. В финале ты великолепно подавал. За весь турнир всего трижды отдал свою подачу, один из них – в финале. Что будешь улучшать дальше, чтобы продолжать побеждать?

– Мы с командой поняли, что подача играет все более важную роль. Все стали действовать быстрее, мощнее, да и прием у всех сильно улучшился. Если я хотел оставаться на топ-уровне, нужно было добавлять именно в этом компоненте. Поэтому я уделял подаче очень много внимания. Рад, что на этом турнире она была на отличном уровне. Честно говоря, не ожидал, что отдам подачу всего три раза.

Это сильно помогло: на приеме я чувствовал себя свободнее, без лишнего давления, мог просто получать удовольствие от игры. А уверенность в подаче была очень большой, – сказал Алькарас.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал ESPN
