Алькарас об уровне своего тенниса: «Лучший Карлос еще впереди»

Карлос Алькарас высказался о возвращении на первую строчку рейтинга ATP.

«Здорово, когда добиваешься целей, которые ставил перед собой еще в начале сезона. Это невероятное чувство. Как только у меня появился шанс вернуть первую строчку, я сделал это одной из главных задач на год. Старался вернуться туда как можно скорее или закончить сезон на вершине.

Снова стать №1 – это исполнение мечты. А то, что получилось сделать это сразу после победы на турнире «Большого шлема», делает момент еще особенным. Ради этого я и работаю. Я очень счастлив, что могу проживать такие моменты».

Об уровне игры в этом сезоне

«Думаю, сейчас я показываю свой лучший теннис в карьере, хотя это еще не предел. Я работаю, чтобы добиться максимума. В 22 года сложно достичь своей идеальной версии, поэтому я стараюсь двигаться шаг за шагом. Лучший Карлос еще впереди», – сказал Алькарас.

🏆 Карлос Алькарас – чемпион US Open! Оооочень уверенно закрыл Синнера в финале

Бушар предсказала победу Алькараса по разминке. А что там было?

Величие Карлоса Алькараса в 8 цифрах