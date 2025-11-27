  • Спортс
  • Музетти об отцовстве: «Мы не планировали первого ребенка, но решили его оставить. Мне пришлось переосмыслить жизнь»
14

Музетти об отцовстве: «Мы не планировали первого ребенка, но решили его оставить. Мне пришлось переосмыслить жизнь»

Лоренцо Музетти рассказал об отцовстве. Итальянцу 23 года, в марте 2024-го у него и девушки Вероники Конфалоньери родился сын Людовико. В мае этого года восьмая ракетка мира сообщил, что они ждут второго ребенка. 

– Среди коллег вы самый молодой отец. Кто-нибудь из них проявляет к этому интерес?

– Они особо не задают вопросов, за исключением Александра Бублика – в 28 лет у него трехлетний сын. Мы часто общаемся как отцы, он всегда очень дружелюбен.

Первый ребенок стал настоящим землетрясением и приятным сюрпризом. Мы его не планировали, но решили оставить. Мне пришлось переосмыслить жизнь – я боялся, что не готов к переменам. Нужно было создать семью, переехать в другой дом, взять на себя ответственность. Это было непросто, я сомневался и сталкивался с проблемами. Я с большим трудом переживал беременность Вероники – и с точки зрения головы, и с точки зрения результатов.

– Что вас задевало?

– Негативные оценки со стороны болельщиков. Будто бы отцовство означает то, что ты отвернешься от спорта, поменяешь приоритеты, потому что будешь уже удовлетворен. Семья для меня важна, как и теннис. Родительство дало мне дополнительный толчок – то, что я переживал вне корта, заставило меня и играть взрослее. Я вырос внутри и одновременно вырос профессионально. Я не вижу в детях препятствия, и этому есть доказательство – в марте Людовико исполнится два года, а для меня этот сезон был лучшим. Он был длинным, тяжелым, но очень хорошим.

Не только трофеи приносят счастье, хотя, конечно, спортсмену надо все правильно организовывать. К счастью, я могу рассчитывать на помощь бабушек и дедушек. Когда мы с Вероникой ездим вместе на турниры, мы спим в разных комнатах. Для спортсмена сон крайне важен, он нужен для восстановления сил. Но здорово и возвращаться домой, в семью, и замечать, как меня умиляет Людовико.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: La Repubblica
