  • Алькарас о выставочном матче с Синнером в Корее в январе: «Это отличная возможность проверить форму перед Australian Open»
Алькарас и Синнер прокомментировали предстоящий выставочный матч в Сеуле.

Карлос Алькарас и Янник Синнер поделились мыслями об участии в выставочным матче в Сеуле, который пройдет 10 января.

Напомним, основная сетка Australian Open стартует 18 января.

Ж: «Почему вы решили принять участие в матче, который пройдет перед Australian Open?»

Алькарас: «Для меня огромной мотивацией стала возможность выступить перед корейскими болельщиками. Среди игроков Корея известна тем, что там невероятно страстные фанаты, и мне очень хотелось почувствовать эту атмосферу лично. Еще опыт игры в новой среде очень помогает в подготовке к сезону. Думаю, это отличная возможность проверить форму и игровые ощущения перед Australian Open».

Синнер: «Я никогда не был в Корее и хочу наконец увидеть, что это за место и какие там люди. Очень этого жду. И еще я считаю, что такие выставочные матчи полезны и для меня, и для Карлоса. Перед Australian Open важно хотя бы раз почувствовать игровой ритм. Ощущения, которые испытываешь во время матча, очень помогают в подготовке к сезону. Учитывая все это, я с удовольствием принял приглашение».

Ж: «Чего вы ждете от поездки? Что первое приходит на ум, когда слышите слово «Корея»?»

Алькарас: «Я давно хотел побывать в Корее. По тому, какие сообщения поддержки приходят от корейских болельщиков и какая у них реакция в интернете, ясно, какой там накал. Хочу поближе познакомиться с корейской культурой. И отдельно скажу, что давно хотел попробовать корейскую еду. Поездка будет короткой, но я хочу получить от нее максимум».

Синнер: «Так как я никогда не был в Корее, эта поездка вызывает еще больший интерес. Все, что я слышал о Корее, было только положительным. Мне понравился сериал «Игра в кальмара» – через такие проекты можно хотя бы немного прикоснуться к корейской культуре. О Сеуле мне тоже много рассказывали: кто-то ездил туда в отпуск, и говорят, что это один из самых красивых городов мира. Поэтому я правда очень жду эту поездку».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis Korea
