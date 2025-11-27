16

Руседски о том, кто лучший игрок без «Большого шлема» – Риос или Зверев: «Риос»

Руседски сравнил двух игроков без «Большого шлема» – Риоса и Зверева.

Грег Руседски рассказал, кого считает лучшим теннисистом без титула «Большого шлема».

«Риос – лучший игрок без «Большого шлема» в истории спорта. Он был первой ракеткой мира. Лучше ли он, чем Зверев? Да. Здесь даже нет вопроса. К сожалению для Марсело, его карьера не была достаточно долгой, чтобы он смог выиграть «Шлем». Это единственный момент, касающийся этой статистики.

Талант Марсело был вне сравнений. Он невероятен. Нет ни одного игрока с его же руками, в его игре было все. Он был великим чемпионом.

Думаю, он бы выиграл несколько «Шлемов». Он мог бы выиграть «Ролан Гаррос». Он проиграл в финале Australian Open [в 1998-м]. Нет ни одной причины, по которой он не мог бы добиться успеха на US Open. Мне кажется, ему было бы тяжело выиграть только «Уимблдон». Насчет других «Шлемов» даже нет вопросов – он мог выиграть все».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Clay
logoATP
logoМарсело Риос
logoАлександр Зверев
logoГрег Руседски
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Анастасия Потапова: «К сожалению, Новый год мы не празднуем, потому что всегда выходило так, что 1 января я играла первым запуском в 11 утра»
8 минут назад
«Топ-15 железно планирую». Кудерметова – о рейтинговых целях на 2026 год
37 минут назад
Трофеи Северной Пальмиры. Медведев играет с Бубликом, Хачанов встретится с Грикспором, Шнайдер – с Кудерметовой, Потапова победила Путинцеву
сегодня, 10:40Live
Даниил Медведев: «Я уже знаю, кого Сервара будет тренировать. Скорее всего, мы с этим игроком будем тренироваться во время предсезонки»
сегодня, 10:22
Анастасия Потапова: «У меня полностью сменился тренерский штаб, цель – попасть в топ-20»
сегодня, 09:41
Вероника Кудерметова: «Мальдивы – единственное место, где ты можешь отдохнуть, на неделю отключить голову»
сегодня, 08:59
Алькарас вручил Месси трофей за победу «Интер Майами» в Восточной конференции МЛС
сегодня, 08:13Видео
У Музетти родился второй ребенок
сегодня, 07:19Фото
Коллинс о том, что начала встречаться с парнем: «Посмотрим, сможет ли он выдержать»
вчера, 19:50
Александр Бублик: «Я думал о завершении карьеры в начале года»
вчера, 18:13
Ко всем новостям
Последние новости
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
сегодня, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
вчера, 20:21Фото
Первой ракетке мира Алькарасу подарили джерси «Майами»
27 ноября, 12:56
Фриц посетил этап «Формулы-1» в Лас-Вегасе
23 ноября, 20:11Фото
Соболенко встретилась с Роналдо
23 ноября, 12:24Фото
Шнайдер сфотографировалась с Дзюбой в самолете
21 ноября, 21:05Фото
Следите за теннисом на Спортсе“? Пройдите опрос
21 ноября, 18:00Опрос
Теннисистка Шнайдер нанесла символический удар перед матчем «Акрон» – «Сочи»
21 ноября, 17:13Фото
Теннисистка Шнайдер презентовала третий комплект формы «Акрона»
18 ноября, 13:36Фото
Тренер «Милана» Аллегри пришел на матч Синнера и Зверева на итоговом
12 ноября, 21:15Фото