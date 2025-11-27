Руседски о том, кто лучший игрок без «Большого шлема» – Риос или Зверев: «Риос»

Руседски сравнил двух игроков без «Большого шлема» – Риоса и Зверева.

Грег Руседски рассказал, кого считает лучшим теннисистом без титула «Большого шлема».

«Риос – лучший игрок без «Большого шлема» в истории спорта. Он был первой ракеткой мира. Лучше ли он, чем Зверев? Да. Здесь даже нет вопроса. К сожалению для Марсело, его карьера не была достаточно долгой, чтобы он смог выиграть «Шлем». Это единственный момент, касающийся этой статистики.

Талант Марсело был вне сравнений. Он невероятен. Нет ни одного игрока с его же руками, в его игре было все. Он был великим чемпионом.

Думаю, он бы выиграл несколько «Шлемов». Он мог бы выиграть «Ролан Гаррос». Он проиграл в финале Australian Open [в 1998-м]. Нет ни одной причины, по которой он не мог бы добиться успеха на US Open. Мне кажется, ему было бы тяжело выиграть только «Уимблдон». Насчет других «Шлемов» даже нет вопросов – он мог выиграть все».