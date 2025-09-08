Алькарас рассказал, какие татуировки сделает в честь победы на US Open

Карлос Алькарас сделает несколько татуировок после победы на US Open.

– Ты делаешь татуировку после каждой победы на «Большом шлеме», верно? Что появится в честь этого титула в Нью-Йорке и где именно?

– Я говорил, что хочу набивать что-то после каждого дебютного титула. Но когда выиграл свой первый «Шлем» на US Open-2022, ограничился только датой. Так что теперь нужно добавить еще что-то. Думаю, сделаю сразу две татуировки. Еще в начале турнира я говорил про Бруклинский мост – это хорошая идея. Ну и, конечно, Статуя Свободы. Оба символа плюс дата. Этот титул для меня особенный, поэтому хочется закрепить его именно так.

Дата у меня уже выбита здесь [показывает на предплечье]. Не знаю, продолжить в том же месте или набить на ноге. Надо подумать (улыбается).

