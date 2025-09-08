4

Рейтинг WTA. Анисимова дебютировала в топ-5, Осака поднялась на 10 строчек

Финалистка US Open Аманда Анисимова стала четвертой ракеткой мира.

Полуфиналистка Наоми Осака вернулась в топ-15.

PIF WTA Rankings

Положение на 8 сентября 2025

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 11225
2 (2) Ига Швентек (Польша) 7933
3 (3) Коко Гауфф (США) 7874
4 (9) Аманда Анисимова (США) 5159
5 (5) Мирра Андреева (Россия) 4793
6 (6) Мэдисон Киз (США) 4579
7 (4) Джессика Пегула (США) 4383
8 (8) Жасмин Паолини (Италия) 4006
9 (7) Циньвэнь Чжэн (Китай) 4003
10 (10) Елена Рыбакина (Казахстан) 3833
11 (12) Екатерина Александрова (Россия) 3026
14 (24) Наоми Осака (Япония) 2489
18 (11) Эмма Наварро (США) 2310
19 (17) Диана Шнайдер (Россия) 2446
21 (20) Людмила Самсонова (Россия) 2049
26 (25) Вероника Кудерметова (Россия) 1763
32 (29) Анна Калинская (Россия) 1582
36 (60) Маркета Вондроушова (Чехия) 1443
40 (62) Барбора Крейчикова (Чехия) 1344
52 (45) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1185
57 (53) Анастасия Потапова (Россия) 1076
62 (95) Кристина Букша (Испания) 1025
65 (67) Полина Кудерметова (Россия) 1006
72 (80) Анна Блинкова (Россия) 938
76 (65) Камилла Рахимова (Россия) 906
79 (90) Анастасия Захарова (Россия) 899
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoАрина Соболенко
logoМаркета Вондроушова
logoНаоми Осака
logoБарбора Крейчикова
logoЕкатерина Александрова
рейтинги
logoАманда Анисимова
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Алькарас об уровне своего тенниса: «Лучший Карлос еще впереди»
212 минут назад
Алькарас о Синнере: «Не считаю его предсказуемым, но понимаю, как он играет»
452 минуты назад
Синнер после поражения от Алькараса: «Я был слишком предсказуемым на корте – буду пробовать меняться»
3сегодня, 06:56
«Снова чемпион US Open и №1!» Надаль поздравил Алькараса со вторым титулом US Open
4сегодня, 06:32
Рейтинг ATP. Алькарас стал первой ракеткой мира, Джокович вернулся в топ-5, Оже-Альяссим – в топ-15, Бублик – в топ-20
10сегодня, 06:11
Проверьте ваши результаты в Основе US Open!
сегодня, 03:50Тесты и игры
Синнер после поражения в финале US Open: «Сегодня я старался изо всех сил и не мог сделать большего»
15вчера, 22:36
Алькарас отпраздновал победу в финале US Open, изобразив удар гольфиста
3вчера, 22:22Видео
Алькарас – Синнеру после 15-го совместного матча: «Я вижусь с тобой чаще, чем с семьей»
9вчера, 22:12
Алькарас – второй игрок, победивший первую ракетку мира в нескольких финалах «Большого шлема» одного сезона
5вчера, 21:42
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1029 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото