Рейтинг WTA. Анисимова дебютировала в топ-5, Осака поднялась на 10 строчек
Финалистка US Open Аманда Анисимова стала четвертой ракеткой мира.
Полуфиналистка Наоми Осака вернулась в топ-15.
Положение на 8 сентября 2025
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|11225
|2 (2)
|Ига Швентек (Польша)
|7933
|3 (3)
|Коко Гауфф (США)
|7874
|4 (9)
|Аманда Анисимова (США)
|5159
|5 (5)
|Мирра Андреева (Россия)
|4793
|6 (6)
|Мэдисон Киз (США)
|4579
|7 (4)
|Джессика Пегула (США)
|4383
|8 (8)
|Жасмин Паолини (Италия)
|4006
|9 (7)
|Циньвэнь Чжэн (Китай)
|4003
|10 (10)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|3833
|11 (12)
|Екатерина Александрова (Россия)
|3026
|14 (24)
|Наоми Осака (Япония)
|2489
|18 (11)
|Эмма Наварро (США)
|2310
|19 (17)
|Диана Шнайдер (Россия)
|2446
|21 (20)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2049
|26 (25)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|1763
|32 (29)
|Анна Калинская (Россия)
|1582
|36 (60)
|Маркета Вондроушова (Чехия)
|1443
|40 (62)
|Барбора Крейчикова (Чехия)
|1344
|52 (45)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|1185
|57 (53)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1076
|62 (95)
|Кристина Букша (Испания)
|1025
|65 (67)
|Полина Кудерметова (Россия)
|1006
|72 (80)
|Анна Блинкова (Россия)
|938
|76 (65)
|Камилла Рахимова (Россия)
|906
|79 (90)
|Анастасия Захарова (Россия)
|899
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
