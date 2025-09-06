Директор Australian Open о церемонии чествования после завершения карьеры Джоковича: «Это будет большое событие. У нас есть идеи»

Крэйг Тайли хочет устроить церемонию в честь Новака Джоковича.

Ранее в этом году на «Ролан Гаррос» прошла церемония в честь Рафаэля Надаля , где установили плашку с его следом.

Джокович – 10-кратный чемпион Australian Open. Он является рекордсменом по количеству титулов в мужском одиночном разряде на этом турнире.

– Мы все видели потрясающую церемонию в честь Надаля на «Ролан Гаррос». Многие интересуются, что произойдет в Австралии, когда Джокович в итоге завершит карьеру? Как вы представляете этот момент?

– Могу лишь сказать, что это будет большое событие. Хотя я надеюсь, что это случится еще не скоро. Он отличный игрок, и я хотел бы видеть его на корте дольше. Он до сих пор играет на высочайшем уровне.

Когда придет время... у нас есть идеи! Но сейчас преждевременно их раскрывать. Я не вижу, чтобы Новак собирался уходить из тенниса в ближайшее время. Он на пике своей формы. Сейчас мы больше сосредоточены на том, чтобы сделать выдающимся турнир 2026 года. US Open провел отличное мероприятие, и мы с нетерпением ждем возможности поднять планку еще выше.

