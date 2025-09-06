Гранольерс и Себальос отыграли три матчбола и выграли второй турнир «Большого шлема» в паре
Марсель Гранольерс и Орасио Себальос стали чемпионами US Open в паре.
39-летний Гранольерс и 40-летний Себальос выиграли второй турнир «Большого шлема» в карьере и в сезоне. В третьем сете при счете 4:5 (0:40) на своей подаче они отыграли три матчбола, а в следующем гейме сделали брейк.
Ранее в этом году Гранольерс и Себальос стали чемпионами парного «Ролан Гаррос». Они играют вместе с 2019-го.
Сетка здесь.
US Open
Нью-Йорк, США
24 августа – 7 сентября 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 90 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
