Гранольерс и Себальос отыграли три матчбола и выграли второй турнир «Большого шлема» в паре

Марсель Гранольерс и Орасио Себальос стали чемпионами US Open в паре.

39-летний Гранольерс и 40-летний Себальос выиграли второй турнир «Большого шлема» в карьере и в сезоне. В третьем сете при счете 4:5 (0:40) на своей подаче они отыграли три матчбола, а в следующем гейме сделали брейк.

Ранее в этом году Гранольерс и Себальос стали чемпионами парного «Ролан Гаррос». Они играют вместе с 2019-го.

US Open

Нью-Йорк, США

24 августа – 7 сентября 2025

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 90 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал