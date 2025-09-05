Осака после поражения на US Open: «Я не расстроена. Я рада, что проиграла в полуфинале, а не в первом или третьем круге»

Наоми Осака не расстроена поражением в полуфинале US Open.

Она проиграла Аманде Анисимовой – 7:6(4), 6:7(3), 3:6.

– Честно говоря, я не расстроена. Это очень странно. Хотя нет, не странно, потому что я чувствую, что сделала все, что могла. В какой-то мере это меня вдохновляет, потому что из-за этого мне хочется тренироваться и стараться стать лучше. И, надеюсь, потом снова показать все, на что я способна и посмотреть, к чему эо приведет. Но, думаю, я не могу расстраиваться или злиться на себя.

– Вы никогда не проигрывали на этой стадии «Больших шлемов» ранее. Это ощущается как-то иначе, чем вы предполагали?

– Честно говоря, не особо. Я скорее больше это уважаю. Я рада, что проиграла в полуфинале, а не в первом или третьем круге, или на той стадии, на которой я обычно останавливалась.

– Каково играть с Амандой, когда она в такой форме? Это было сложнее, чем вы думали?

– Не сказала бы, что сложнее, потому что я понимала, какой она игрок. Но просто временами было весело, потому что она играла непредсказуемо. Например, она била в пустой квадрат или куда-то туда, и оно обычно попадало (смеется). Она вышла в финал «Уимблдона», а сейчас – в финал здесь, так что, очевидно, это показывает, что она очень хороший игрок.

– Тяжело ли играть с кем-то, чья игра похожа на вашу? Может быть, вы ощущаете это иначе, но со стороны кажется, что два похожих игрока очень сильно и агрессивно бьют по мячу.

– Ой... Если честно, то думала, что она моя полная противоположность (смеется). Просто я не пытаюсь бить мощно. Когда я играю, я наблюдаю за соперницей. Иногда, может быть, темп становился более быстрым, но временами я как бы блокировала ее удары. Так что все зависит от того темпа, который мне предлагают. Но я играю немного иначе. И я поняла, что с ней надо быть агрессивнее, потому что если отбить ей мяч послабее, то она просто его уничтожит, – поделилась японка на пресс-конференции.