  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Осака после поражения на US Open: «Я не расстроена. Я рада, что проиграла в полуфинале, а не в первом или третьем круге»
4

Осака после поражения на US Open: «Я не расстроена. Я рада, что проиграла в полуфинале, а не в первом или третьем круге»

Наоми Осака не расстроена поражением в полуфинале US Open.

Она проиграла Аманде Анисимовой – 7:6(4), 6:7(3), 3:6.

– Честно говоря, я не расстроена. Это очень странно. Хотя нет, не странно, потому что я чувствую, что сделала все, что могла. В какой-то мере это меня вдохновляет, потому что из-за этого мне хочется тренироваться и стараться стать лучше. И, надеюсь, потом снова показать все, на что я способна и посмотреть, к чему эо приведет. Но, думаю, я не могу расстраиваться или злиться на себя.

– Вы никогда не проигрывали на этой стадии «Больших шлемов» ранее. Это ощущается как-то иначе, чем вы предполагали?

– Честно говоря, не особо. Я скорее больше это уважаю. Я рада, что проиграла в полуфинале, а не в первом или третьем круге, или на той стадии, на которой я обычно останавливалась.

– Каково играть с Амандой, когда она в такой форме? Это было сложнее, чем вы думали?

– Не сказала бы, что сложнее, потому что я понимала, какой она игрок. Но просто временами было весело, потому что она играла непредсказуемо. Например, она била в пустой квадрат или куда-то туда, и оно обычно попадало (смеется). Она вышла в финал «Уимблдона», а сейчас – в финал здесь, так что, очевидно, это показывает, что она очень хороший игрок.

– Тяжело ли играть с кем-то, чья игра похожа на вашу? Может быть, вы ощущаете это иначе, но со стороны кажется, что два похожих игрока очень сильно и агрессивно бьют по мячу.

– Ой... Если честно, то думала, что она моя полная противоположность (смеется). Просто я не пытаюсь бить мощно. Когда я играю, я наблюдаю за соперницей. Иногда, может быть, темп становился более быстрым, но временами я как бы блокировала ее удары. Так что все зависит от того темпа, который мне предлагают. Но я играю немного иначе. И я поняла, что с ней надо быть агрессивнее, потому что если отбить ей мяч послабее, то она просто его уничтожит, – поделилась японка на пресс-конференции.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoАманда Анисимова
logoWTA
logoUS Open
logoНаоми Осака
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Новак Джокович: «Мне будет сложно пройти Синнера и Алькараса в пятисетовом формате. У меня больше шансов в трехсетовом»
25сегодня, 04:31
Синнер о медперерыве в матче с Оже-Альяссимом: «Ничего серьезного. Я всем доволен»
2сегодня, 04:22
Синнер и Алькарас разыграют первую строчку рейтинга в финале US Open
27сегодня, 03:00
Синнер и Алькарас сыграют в финале третьего «Большого шлема» подряд. До них такое делали только Джокович и Надаль
21сегодня, 02:59
Синнер четвертым в истории вышел в финал на всех «Больших шлемах» сезона
27сегодня, 02:58
US Open. Алькарас победил Джоковича, Синнер вышел в финал
948сегодня, 02:57
Алькарас – пятый игрок в истории, побеждавший Джоковича на всех покрытиях
16вчера, 22:09
Алькарас впервые обыграл Джоковича на харде и второй раз вышел в финал US Open
49вчера, 21:42
Лендл о доминировании Синнера: «Янник играет все лучше и перманентно хочет прогрессировать. Это редкое и ценное качество»
7вчера, 20:31
На тысячник в Пекине заявлены все из топ-72, включая травмированную Циньвэнь Чжэн
вчера, 19:10
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1029 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото