Анисимова после победы над Осакой в 1/2 финала US Open: «Во время рукопожатия я сказала ей, что очень горжусь тем, что она играет на таком уровне после рождения ребенка»

Аманда Анисимова рассказал о разговоре у сетки с Наоми Осакой на US Open.

Американка обыграла двукратную чемпионку в полуфинале – 6:7(4), 7:6(3), 6:3.

«Я не знаю, [как я выиграла]! Наоми играла в потрясающий теннис. Она вернулась туда, где должна быть.

Во время рукопожатия я сказала ей, что очень горжусь тем, что она играет на таком уровне после рождения ребенка (Осака родила дочь в июле 2023-го – Спортс’‘). Это невероятно. В конце она устроила мне настоящий забег – я не была уверена, что смогу дотянуть до финиша. Я старалась найти в себе силы. Сегодня здесь было тяжелейшее сражение.

Я старалась оставаться позитивной, [когда Осака чуть не сделала брейк в последнем гейме третьего сета]. В начале я очень сильно нервничала, и над этим я как раз и работаю. Этот турнир очень многое для меня значит, и, думаю, это сильно на меня давило. Но я просто старалась сражаться дальше.

Я стараюсь наслаждаться моментом. Мы обе играли удивительно, я поражалась, как мы вообще бьем такие удары, но мы это делали и продолжали делать.

[То, что я сыграю финал на Арене Артура Эша], значит для меня очень многое. Я стараюсь все осознать. Мечта стала реальность. Моей мечтой всегда было выйти в финал US Open, а надеждой – стать чемпионкой. Я очень взволнована, это ощущается по-особому», – поделилась Анисимова в интервью на корте.

Дальше она поборется с Ариной Соболенко.

