Анисимова о выходе в финал US Open после поражения на «Уимблдоне»: «Я хорошо поработала, чтобы верить в себя, даже если кажется, что тут не во что верить»

Аманда Анисимова рассказала, что изменила в себе после поражения на «Уимблдоне».

Тогда американка проиграла в финале с двумя баранками Иге Швентек.

Сейчас Анисимова вышла в финал US Open, обыграв Наоми Осаку (6:7(4), 7:6(3), 6:3).

– Как вас характеризует то, что вы смогли оправиться после поражения на «Уимблдоне» и снова выйти в финал «Большого шлема»?

– Мне кажется, это просто показывает, что я упорно работала, и особенно над психологической стороной, над тем, чтобы не сдаваться. Например, сегодня я легко могла сказать: «Ой, ну она играет лучше меня, я ничего не сделаю». Но я правда старалась найти хоть какой-нибудь способ остаться в матче, даже если это было невероятно сложно, а она показывала отличный теннис.

Так что я думаю, что я хорошо поработала над собой, чтобы справляться в такие моменты и верить в себя, даже если кажется, что тут не во что верить. Даже когда плохо играешь. Думаю, я действительно стала лучше справляться с этой задачей, особенно после финала «Уимблдона». Думаю, я действительно изменила свое отношение к делу, – поделилась Анисимова на пресс-конференции.

За титул она поборется с Ариной Соболенко.

Соболенко и Анисимова – в финале US Open! Какой же они выдали огонь в 1/2