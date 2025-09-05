Новак Джокович: «Если бы у Кириоса было хотя бы 30% от той дисциплины, что ему требовалась, то он легко вошел бы в топ-10. А у него только 5%»

Новак Джокович считает, что Ник Кириос мог войти в десятку сильнейших.

«Однажды он отправил мне видео. Он любит присылать мне видео из ночных клубов, баров – я даже не ответил на последнее! Он все время говорит: «Почему я все время, по всему миру сталкиваюсь с сербами?» Он идет на вечеринку, знакомится с кем-то из наших, и они говорят: «Ник, ты серб!». Потом они обнимаются, выпивают, и он присылает мне видео (улыбается).

Я бы очень хотел, чтобы он вернулся в тур, потому что он столько всего пережил из-за травм. Он многое значит для нашего спорта. Каким бы противоречивым и непохожим на других он ни был, людям это нравится. Он привлекает болельщиков. Я слышал, что он обсуждал с [Александром] Бубликом матч с [Ариной] Соболенко, «Битву полов» , как Билли Джин Кинг в свое время. Это было бы очень интересно.

Будет жаль, если из-за травм он не сможет сыграть еще хотя бы пару важных турниров. К сожалению, у Ника никогда не было той дисциплины, которая требовалась. Если бы у него было хотя бы 30% от необходимой ему, то он легко вошел бы в топ-10. А у него только 5%. Он сыграл финал «Уимблдона» без разминки, без серьезной подготовки, без тренера и разгромил всех нас, кто был в топе.

У него такой большой талант и потенциал, он мог делать невероятные вещи, но то, что он игнорировал свой организм, привело его туда, где он сейчас. Как друг я скажу, что он мне очень нравится, и я надеюсь, что он вернется – чтобы сыграть тот матч с Соболенко и хотя бы Australian Open, потому что он этого заслуживает. Для игрока непросто не понимать, присутствуешь ты или нет, когда ты неофициально завершил карьеру, но все еще пытаешься. Я желаю ему всего наилучшего – и, может быть, чтобы он немного меньше пил и присылал эти видео (улыбается)».

В этом сезоне Кириос провел пять одиночных матчей, последний из них состоялся в марте.