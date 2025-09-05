  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Новак Джокович: «Если бы у Кириоса было хотя бы 30% от той дисциплины, что ему требовалась, то он легко вошел бы в топ-10. А у него только 5%»
4

Новак Джокович: «Если бы у Кириоса было хотя бы 30% от той дисциплины, что ему требовалась, то он легко вошел бы в топ-10. А у него только 5%»

Новак Джокович считает, что Ник Кириос мог войти в десятку сильнейших.

«Однажды он отправил мне видео. Он любит присылать мне видео из ночных клубов, баров – я даже не ответил на последнее! Он все время говорит: «Почему я все время, по всему миру сталкиваюсь с сербами?» Он идет на вечеринку, знакомится с кем-то из наших, и они говорят: «Ник, ты серб!». Потом они обнимаются, выпивают, и он присылает мне видео (улыбается).

Я бы очень хотел, чтобы он вернулся в тур, потому что он столько всего пережил из-за травм. Он многое значит для нашего спорта. Каким бы противоречивым и непохожим на других он ни был, людям это нравится. Он привлекает болельщиков. Я слышал, что он обсуждал с [Александром] Бубликом матч с [Ариной] Соболенко, «Битву полов», как Билли Джин Кинг в свое время. Это было бы очень интересно.

Будет жаль, если из-за травм он не сможет сыграть еще хотя бы пару важных турниров. К сожалению, у Ника никогда не было той дисциплины, которая требовалась. Если бы у него было хотя бы 30% от необходимой ему, то он легко вошел бы в топ-10. А у него только 5%. Он сыграл финал «Уимблдона» без разминки, без серьезной подготовки, без тренера и разгромил всех нас, кто был в топе.

У него такой большой талант и потенциал, он мог делать невероятные вещи, но то, что он игнорировал свой организм, привело его туда, где он сейчас. Как друг я скажу, что он мне очень нравится, и я надеюсь, что он вернется – чтобы сыграть тот матч с Соболенко и хотя бы Australian Open, потому что он этого заслуживает. Для игрока непросто не понимать, присутствуешь ты или нет, когда ты неофициально завершил карьеру, но все еще пытаешься. Я желаю ему всего наилучшего – и, может быть, чтобы он немного меньше пил и присылал эти видео (улыбается)».

В этом сезоне Кириос провел пять одиночных матчей, последний из них состоялся в марте.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Clay
logoНик Кириос
logoATP
logoНовак Джокович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Кириос о медперерывах Джоковича: «Новак любит театральные представления»
306 июля, 10:06
Главные новости
Селеш посетила тренировку Джоковича на US Open
18 минут назадФото
Дабровски и Рутлиф выиграли парный US Open
6сегодня, 17:52
US Open. 1/2 финала. Джокович сыграет с Алькарасом, Синнер – с Оже-Альяссимом
130сегодня, 17:35
Надаль о том, в чем Алькарас уступает Синнеру: «У Карлоса больше магии в игре, но он больше ошибается. Ему нужно прибавить в тактическом понимании»
10сегодня, 17:28
Пегула о поражении от Соболенко: «Она играет очень смело, и это работает. А у меня совсем другой стиль»
3сегодня, 16:30
Энен об Анисимовой: «Два года назад я уже не верила в ее возвращение»
3сегодня, 15:06
Netflix покажет выставочный турнир «Шлем шести королей»
5сегодня, 14:09Фото
Соболенко перед финалом US Open с Анисимовой: «Я должна доверять себе – на «Уимблдоне» я сильно сомневалась в своих решениях, из-за этого было много невынужденных»
9сегодня, 13:24
Соболенко об эмоциональных комментариях после матчей: «То, что случилось в Париже, точно не повторится на US Open. И вообще никогда»
9сегодня, 13:03
Джокович или Алькарас? Изучите прогнозы на ближайшие матчи US Open
сегодня, 13:00
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1029 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото