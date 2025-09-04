5

Осака после выхода в полуфинал US Open: «Даже удивительно, что я сейчас не плачу»

Наоми Осака поделилась эмоциями от выхода в полуфинал US Open.

Она обыграла Каролину Мухову 6:4, 7:6(3) и пятый раз вышла в 1/2 турнира «Большого шлема». Осака не играла на этой стадии с 2021 года.

– Каждый раз, когда вы играли четвертьфинал турнира «Большого шлема», вы затем брали титул. Почему именно на этой стадии вы выходите на свой максимум?

– Честно говоря, не знаю, как ответить. Прошло много времени с тех пор, как я была в этой позиции. На этой стадии встречаешься с сильнейшими игроками мира, и у всех одна цель. Это похоже на бокс – только вместо перчаток у нас теннисный мяч (смеется).

– Что для вас значит вернуться на этот уровень?

– Очень много значит. Даже удивительно, что я сейчас не плачу (смеется). За этим стояла колоссальная работа, которую никто не видел. Я очень благодарна своей команде и счастлива быть здоровой, – сказала японка в интервью на корте.

Синнер отнял у тренера кроссовки (и вышел в 1/2), Демон превращается в Рублева. Среда на US Open

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
