Алькарас о поражении от Джоковича в четвертьфинале Australian Open: «Очень хочу реванш»

Карлос Алькарас поделился настроем на полуфинал US Open против Новака Джоковича.

Это будет их девятый матч, сейчас серб ведет 5:3 (3:0 на харде).

«Новак есть Новак. Мы все прекрасно знаем его игру. Неважно, что он не выступал с «Уимблдона » – здесь он снова показывает высокий уровень. Я понимаю, что он по-прежнему голоден до побед, его амбиции не угасают.

Мы уже не раз играли друг c другом, и, честно говоря, я очень хочу реванш. Это 100%», – сказал Алькарас на пресс-конференции.

В этом году Джокович победил испанца в четвертьфинале Australian Open (6:4, 4:6, 6:3, 6:4). В целом на «Больших шлемах» счет в противостоянии 2:2.

