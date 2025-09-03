11

Алькарас о поражении от Джоковича в четвертьфинале Australian Open: «Очень хочу реванш»

Карлос Алькарас поделился настроем на полуфинал US Open против Новака Джоковича.

Это будет их девятый матч, сейчас серб ведет 5:3 (3:0 на харде). 

«Новак есть Новак. Мы все прекрасно знаем его игру. Неважно, что он не выступал с «Уимблдона» – здесь он снова показывает высокий уровень. Я понимаю, что он по-прежнему голоден до побед, его амбиции не угасают.

Мы уже не раз играли друг c другом, и, честно говоря, я очень хочу реванш. Это 100%», – сказал Алькарас на пресс-конференции.

В этом году Джокович победил испанца в четвертьфинале Australian Open (6:4, 4:6, 6:3, 6:4). В целом на «Больших шлемах» счет в противостоянии 2:2. 

Карлос Алькарас до нелепого хорош в теннисе

Джокович снова выпорол молодежь

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
