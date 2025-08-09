Коннорс о том, может ли Джокович выиграть US Open: «Шанс 10%. Его нельзя списывать со счетов»

Джимми Коннорс считает, что Новак Джокович может выиграть US Open.

«Я знаю, что он дошел до полуфинала «Уимблдона», но уровень его игры там по его стандартам был невысоким. А сейчас он едет на US Open, не сыграв ни одного матча.

Он не в топе посева, поэтому ему нужно будет выиграть три сложных матча подряд – четвертьфинал, потом полуфинал и финал. Полуфинал – против [Карлоса] Алькараса или [Янника] Синнера. Это при условии, что жеребьевка пройдет так, как ожидается. Алькарас или Синнер подряд. Это трудная задача, особенно в пятисетовом формате, особенно, если в Нью-Йорке будет жарко».

На вопрос о том, кого Коннорс считает фаворитом US Open, он назвал Джоковича.

«Я думаю, шанс 10%. Его нельзя списывать со счетов. Меня беспокоит только один момент – я бы предпочел, чтобы он хотя бы поехал в Цинциннати и сыграл два-три матча. Меня напрягает только то, что он покинул «Уимблдон» в полуфинале, что очень неплохой результат, но он не провел матч так, как хотел, и не взял ни сета. Потом он взял 2,5 месяца перерыва. У него семья, они отдыхали, он отпустил все и наслаждался собой. Но никогда не знаешь, что выйдет».