  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Коннорс о том, может ли Джокович выиграть US Open: «Шанс 10%. Его нельзя списывать со счетов»
22

Коннорс о том, может ли Джокович выиграть US Open: «Шанс 10%. Его нельзя списывать со счетов»

Джимми Коннорс считает, что Новак Джокович может выиграть US Open.

«Я знаю, что он дошел до полуфинала «Уимблдона», но уровень его игры там по его стандартам был невысоким. А сейчас он едет на US Open, не сыграв ни одного матча.

Он не в топе посева, поэтому ему нужно будет выиграть три сложных матча подряд – четвертьфинал, потом полуфинал и финал. Полуфинал – против [Карлоса] Алькараса или [Янника] Синнера. Это при условии, что жеребьевка пройдет так, как ожидается. Алькарас или Синнер подряд. Это трудная задача, особенно в пятисетовом формате, особенно, если в Нью-Йорке будет жарко».

На вопрос о том, кого Коннорс считает фаворитом US Open, он назвал Джоковича.

«Я думаю, шанс 10%. Его нельзя списывать со счетов. Меня беспокоит только один момент – я бы предпочел, чтобы он хотя бы поехал в Цинциннати и сыграл два-три матча. Меня напрягает только то, что он покинул «Уимблдон» в полуфинале, что очень неплохой результат, но он не провел матч так, как хотел, и не взял ни сета. Потом он взял 2,5 месяца перерыва. У него семья, они отдыхали, он отпустил все и наслаждался собой. Но никогда не знаешь, что выйдет».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis365
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
logoATP
logoUS Open
logoДжимми Коннорс
logoНовак Джокович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Муратоглу об Алькарасе: «Он не так стабилен, как Рафа и Новак на пике или как Синнер сейчас, но в нем больше огня»
45 августа, 15:34
Стефанос Циципас: «Не думаю, что Синнер и Алькарас лучше Большой тройки»
242 августа, 09:15
Главные новости
Карен Хачанов: «Все спонсоры платят из-за одиночников. Пары до сих пор существуют дополнительно и получают большие призовые благодаря одиночным игрокам»
157 минут назад
Медведев после поражения во 2-м круге в Цинциннати: «Остается только искать выход. Пока я его не нашел – и, видимо, далеко от этого выхода»
19сегодня, 09:02
Стефанос Циципас: «У меня не высокие требования – у меня просто есть вкус»
16сегодня, 07:45
Руне о дипфейках: «Я считаю, что не очень хорошо, что есть посты, которые похожи на правду, а это не так»
3сегодня, 07:02
Хачанов выиграл 200-й матч на харде
1сегодня, 06:15
Цинциннати (WTA). Кудерметова, Калинская, Александрова, Соболенко, Гауфф, Швентек, Пегула, Паолини вышли в 3-й круг, Наварро выбыла
164сегодня, 02:47
Цинциннати (ATP). Хачанов, Рублев, Зверев, Алькарас, Шелтон вышли в 3-й круг, Медведев, де Минаур выбыли
230сегодня, 02:45
Медведев проиграл 3 из 6 матчей после «Уимблдона»
25сегодня, 02:19
Бруксби и Казо провели 30-минутный гейм в Цинциннати
3вчера, 21:36
Алькарас провел и выиграл первый матч после «Уимблдона»
4вчера, 21:09
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
34 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото