Пегула после победы над Крейчиковой: «Десять лет назад я бы не поверила, что cмогу справляться с таким давлением»

Джессика Пегула поделилась эмоциями после выхода в полуфинал US Open.

В четвертьфинале она обыграла Барбору Крейчикову со счетом 6:3, 6:3.

«Я показываю очень хороший теннис, быстро вхожу в игру. Мы все видели, что она сделала в матче с Тэйлор [Таунсенд ] (Крейчикова отыграла восемь матчболов – Спортс’’). Так что я рада, что все закончилось.

Я просто чувствую себя очень комфортно. Удивительно, что теперь я ощущаю себя уверенно, выходя на большие корты, играя важнейшие матчи – на главной арене мира, с сумасшедшей поддержкой трибун и против лучших игроков. Десять лет назад я бы не поверила, что вообще смогу справляться с таким давлением. Но, кажется, у меня получается», – сказала Пегула в интервью на корте.

Осака сошла с ума по лабубу. Она такая не одна