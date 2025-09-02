Бублик – Кириосу: «Я вырос на грунте. В Санкт-Петербурге не было и до сих пор почти нет харда»

Александр Бублик и Ник Кириос обсудили предпочтения казахстанца относительно покрытий и турниров.

Кириос : «Если честно, ты всегда любил грунт?»

Бублик : «Нет».

Кириос: «По-моему, на нем ты лучше всего играешь».

Бублик: «Сейчас да, сейчас да. Хотя два крупнейших титула я взял на траве. Но да, я на нем вырос, поэтому всегда задавался вопросом, почему плохо играю на грунте. В Санкт-Петербурге, где я вырос, не было хардовых кортов и до сих пор почти нет. Там только грунт. Поэтому я всегда говорил тренеру: «Я же на нем вырос, я должен хорошо играть».

На US Open мне всегда тяжело. Не знаю, почему, но в Австралии и США у меня всегда проблемы. Я как только не готовился к этим турнирам, но не выходит. Каждый раз чувствую себя не в своей тарелке. Неважно, тренируюсь я здесь две недели или три дня – всегда одни и те же ощущения.

Для меня US Open может быть разным. В первый день я тренировался на [Арене Луи] Армстронга под открытой крышей в шесть вечера, а на другой – в 12 часов на 17-м корте. И это два разных US Open», – сказали игроки в подкасте «Чай с Бубликом» на канале First & Red.

