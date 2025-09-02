Бублик о Синнере после поражения в 1/8 финала US Open: «ИИ»
Бублик сравнил Синнера с искусственным интеллектом после поражения на US Open.
Александр Бублик прокомментировал пост в инстаграме US Open после разгрома от Янника Синнера в четвертом круге (1:6, 1:6, 1:6).
«ИИ [искусственный интеллект]», – написал казахстанец.
Еще в интервью до матча Бублик назвал Синнера «игроком, как будто бы сгенерированным нейросетью».
Синнер растоптал Бублика, Осака почти взяла титул, Мирра и Шнайдер – в 1/4. Главное с US Open
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм US Open
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости