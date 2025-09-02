Синнер – самый молодой игрок, два сезона подряд выходивший в 1/4 финала на каждом турнире «Большого шлема»

Янник Синнер вышел в восьмой подряд четвертьфинал на «Больших шлемах».

В четвертом круге US Open он разгромил Александра Бублика – 6:1, 6:1, 6:1.

Синнер в 24 года и 18 дней стал самым молодым игроком в Открытой эре, доходившим до 1/4 на каждом «Большом шлеме» в двух сезонах кряду. Он обошел Новака Джоковича , которому в 2011-м было 24 года и 99 дней.

Дальше Синнер поборется с Лоренцо Музетти .

Синнер растоптал Бублика, Осака почти взяла титул, Мирра и Шнайдер – в 1/4. Главное с US Open