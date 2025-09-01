Александрова о том, что не могла выйти во вторую неделю «Шлемов»: «Я преодолела барьер. У меня больше нет такой проблемы»

Екатерина Александрова рассказала, что преодолела трудности с выходом в 4-й круг.

В третьем круге US Open россиянка разгромила Лауру Зигемунд (6:0, 6:1) и третий раз подряд вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема». До этого ее статистика на этой стадии была 1:8.

«После пары крупных турниров становится проще. Раньше я могла выиграть два матча, а в третьем всегда возникало ощущение, что теперь смогу пройти дальше, но не получалось. На следующем турнире происходило то же самое. То, что я играю в третьем круге, постоянно было в голове. Не хочешь это повторять, но все равно повторяешь.

Но когда я наконец выиграла три матча на турнире (на «Ролан Гаррос»-2025 – Спортс’’), я преодолела барьер и сделала шаг вперед. В голове что-то щелкнуло. У меня больше нет такой проблемы, поэтому я могу продолжать играть».