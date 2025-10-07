Руне вышел в 11-й четвертьфинал «Мастерса» – среди игроков, родившихся в 2000-е, больше только у Алькараса и Синнера
11-я ракетка мира Хольгер Руне вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае.
22-летний датчанин обыграл Джованни Мпетши Перрикара – 6:4, 6:7(7), 6:3.
Руне вышел в 11-й четвертьфинал «Мастерса». Среди игроков, родившихся в 2000-е, по этому показателю он уступает только Карлосу Алькарасу (18) и Яннику Синнеру (17).
Дальше он встретится с Валентином Вашеро или Тэллоном Грикспором.
Руне должен был рулить теннисом – но стал середняком. Как так?
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
