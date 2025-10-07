Зверев о неудачах в сезоне: «Никакой уверенности в себе нет. Я показываю просто ужасный теннис»
Александр Зверев прокомментировал состояние формы в этом сезоне.
Вчера третья ракетка мира уступил Артуру Риндеркнешу в третьем круге «Мастерса» в Шанхае – 6:4, 3:6, 2:6.
«Посмотрим, удастся ли мне в этом году полностью восстановиться. Cейчас все дается с огромным трудом (Зверев испытывает проблемы со спиной – Спортс’’). Это был тяжелый год в физическом плане. В последний раз я играл без боли на Australian Open.
Никакой уверенности в себе нет. Я не верю в свои удары. Я провел плохой год, и в целом показываю просто ужасный теннис».
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: eurosport.de
