Соболенко о защите титула на US Open: «Прошлогодний результат меня не волнует. Цель – выиграть турнир еще много раз»

Первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась мыслями о защите титула.

В четвертом круге US Open действующая чемпионка обыграла Кристину Букшу – 6:1, 6:4.

– Вы играете, чтобы не проиграть. Защищать титул – это немного другое, не так ли?

– Именно этого я и не делаю (смеется). Я не играю, чтобы не проиграть. Я выхожу на корт, чтобы победить. Меня не волнует прошлогодний результат. Конечно, это большое достижение, и я очень рада, что смогла его добиться. Но цель – выиграть этот титул еще много раз. Моя ментальность – каждый раз играть на корте с максимальной самоотдачей и бороться за свою мечту, – сказала Соболенко в интервью на корте.

