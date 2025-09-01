Соболенко о защите титула на US Open: «Прошлогодний результат меня не волнует. Цель – выиграть турнир еще много раз»
Первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась мыслями о защите титула.
В четвертом круге US Open действующая чемпионка обыграла Кристину Букшу – 6:1, 6:4.
– Вы играете, чтобы не проиграть. Защищать титул – это немного другое, не так ли?
– Именно этого я и не делаю (смеется). Я не играю, чтобы не проиграть. Я выхожу на корт, чтобы победить. Меня не волнует прошлогодний результат. Конечно, это большое достижение, и я очень рада, что смогла его добиться. Но цель – выиграть этот титул еще много раз. Моя ментальность – каждый раз играть на корте с максимальной самоотдачей и бороться за свою мечту, – сказала Соболенко в интервью на корте.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
