Джокович испытывал дискомфорт в шее в матче со Штруффом

Новак Джокович испытывал проблемы с шеей и плечом на US Open.

В четвертом круге Джокович обыграл Яна-Леннарда Штруффа со счетом 6:3, 6:3, 6:2.

В первом сете при счете 4:0 (15:0) на своей подаче серб схватился за шею и начал вращать головой. В итоге он отдал брейк и следующий гейм, а во время пауз между розыгрышами постоянно разминал шею и плечо.

Завершив первый сет со счетом 6:3, Джокович вызвал на корт физиотерапевта, который сделал ему массаж.

На этом турнире серб уже третий раз обратился к физиотерапевту. Ранее он попросил помощи в первом круге из-за мозолей на стопе, в третьем – из-за боли в пояснице.

Соболенко останется №1, Джокович побил 3 рекорда, Крейчикова отыграла 8 матчболов. Главное с US Open