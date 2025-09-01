32

Джокович побил три рекорда выходом в четвертьфинал US Open

Новак Джокович вышел в четвертьфинал US Open.

Он обыграл Яна-Леннарда Штруффа – 6:3, 6:3, 6:2. За счет этой победы серб побил три рекорда: 

● Вышел в 64-й четвертьфинал на турнирах «Большого шлема»;

● В 38 лет стал самым возрастным игроком, вышедшим в четвертьфинал на всех «Шлемах» сезона;

● Девятый раз в карьере вышел в четвертьфинал на всех «Шлемах» сезона.

Дальше 24-кратный чемпион «Больших шлемов» встретится с Тэйлором Фрицем. 

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
