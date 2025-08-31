Алькарас о необычных ударах: «Не буду врать, иногда я их тренирую»

Карлос Алькарас ответил, тренирует ли специально необычные удары.

Испанец вышел в четвертьфинал US Open, обыграв Артура Риндеркнеша (7:6(3), 6:3, 6:4).

– Кажется, что каждый раз, когда ты играешь, мы видим какой-то особый удар или особый момент. Ты это тренируешь или все происходит случайно?

– Иногда я тренирую [трикшоты]. Не буду врать (смеется). Но я не слишком часто – просто если появляется возможность, то я попробую. И в матче то же самое – у меня появляется возможность, и я такой: «Почему бы и нет?» (улыбается). Мне кажется, людям это нравится. И мне нравится играть в такой теннис. Так что это все происходит естественно, – сказал испанец в интервью на корте.