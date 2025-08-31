Риеди – седьмой в списке самых низкорейтинговых участников второй недели «Большого шлема»

435-я ракетка мира Леандро Риеди вышел в четвертый круг US Open.

Последний раз игрок с более низким рейтингом выходил во вторую неделю «Большого шлема» в 2002-м – №1093 Рихард Крайчек на «Уимблдоне ».

Риеди – седьмой в списке самых низкорейтинговых участников 1/8 финала «Большого шлема». Его опережают: