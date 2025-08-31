Риеди – седьмой в списке самых низкорейтинговых участников второй недели «Большого шлема»
435-я ракетка мира Леандро Риеди вышел в четвертый круг US Open.
Последний раз игрок с более низким рейтингом выходил во вторую неделю «Большого шлема» в 2002-м – №1093 Рихард Крайчек на «Уимблдоне».
Риеди – седьмой в списке самых низкорейтинговых участников 1/8 финала «Большого шлема». Его опережают:
Келли Джонс – 447 (Australian Open-1993);
Аарон Крикштейн – 490 (US Open-1983);
Александр Волков – 503 («Уимблдон»-1987);
Джей Бергер – 730 (US Open-1985);
Крайчек – 1093 («Уимблдон»-2002);
Ги Форже – 1130 («Уимблдон»-1994).
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
