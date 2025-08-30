Риеди на отказе Майхржака впервые вышел в четвертый круг турнира «Большого шлема»

435-я ракетка мира Леандро Риеди прошел Камила Майхржака.

Матч закончился со счетом 5:3, отказ.

Риеди впервые вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема». Он играет в основной сетке «Шлема» второй раз в карьере.

В живом рейтинге швейцарец поднялся на 164-ю строчку.

В следующем раунде он сыграет с победителем матча Алекс де Минаур – Даниэль Альтмайер .