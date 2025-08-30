Риеди на отказе Майхржака впервые вышел в четвертый круг турнира «Большого шлема»
435-я ракетка мира Леандро Риеди прошел Камила Майхржака.
Матч закончился со счетом 5:3, отказ.
Риеди впервые вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема». Он играет в основной сетке «Шлема» второй раз в карьере.
В живом рейтинге швейцарец поднялся на 164-ю строчку.
В следующем раунде он сыграет с победителем матча Алекс де Минаур – Даниэль Альтмайер.
Где Медведев будет в следующем году?17800 голосов
топ-20
топ-50
топ-100
выпадет из топ-100
вернется в топ-10
завершит карьеру
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости