Муньяр впервые вышел во вторую неделю «Большого шлема» и дебютирует в топ-40

44-я ракетка мира Хауме Муньяр вышел в четвертый круг US Open.

Испанец впервые в карьере сыграет в 1/8 финала турнира «Большого шлема». За счет этого результата он дебютирует в топ-40.

Дальше Муньяр поборется с Лоренцо Музетти , в личке с которым ведет 2:1.