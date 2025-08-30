Муньяр впервые вышел во вторую неделю «Большого шлема» и дебютирует в топ-40
44-я ракетка мира Хауме Муньяр вышел в четвертый круг US Open.
Испанец впервые в карьере сыграет в 1/8 финала турнира «Большого шлема». За счет этого результата он дебютирует в топ-40.
Дальше Муньяр поборется с Лоренцо Музетти, в личке с которым ведет 2:1.
Где Медведев будет в следующем году?17799 голосов
топ-20
топ-50
топ-100
выпадет из топ-100
вернется в топ-10
завершит карьеру
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости