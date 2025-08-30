Музетти о том, что Коболли снялся с матча: «Не хотел так заканчивать встречу. Флавио – мой лучший друг»
Лоренцо Музетти прокомментировал выход в четвертый круг US Open.
Он обыграл Флавио Коболли со счетом 6:3, 6:2, 2:0, отказ.
«Я не хотел вот так заканчивать встречу, особенно против Флавио. Он, наверное, мой лучший друг в туре. Мы знаем друг друга с девяти лет, провели вместе много времени и на корте, и за его пределами. Наши семьи хорошо знакомы. Прежде всего, прошу поддержать Флавио аплодисментами. Это одновременно и радостный, и грустный момент. Но я рад, что впервые вышел в четвертый раунд US Open», – сказал Музетти в интервью на корте.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
