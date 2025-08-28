Александрова повторила лучший результат на US Open

Екатерина Александрова вышла в третий круг US Open.

Она обыграла Ван Синьюй 6:2, 6:2.

Россиянка повторила лучший результат в Нью-Йорке – в 2023-м и 2024-м она также доходила до третьего круга. В целом для Александровой это 12-й выход в 1/16 финала «Большого шлема».

Дальше вторая ракетка России сыграет с Анастасией Захаровой или Лаурой Зигемунд .