Соболенко о хейте в соцсетях: «Иногда захожу на страницу того, кто отправил оскорбления – их пишут даже мамы»

Арина Соболенко рассказала, как реагирует на хейт в социальных сетях.

На прошлой неделе Ига Швентек и Ева Лис поделились скриншотами оскорбительных сообщений, которые получили после поражений на тысячнике в Пекине.

«Думаю, все мы сталкиваемся с хейтом. На протяжении всей карьеры мне приходилось сталкиваться с множеством проявлений ненависти и по самым разным причинам. Тогда я поняла: чем больше внимания ты этому уделяешь, тем больше энергии это отбирает.

Я считаю, что лучше просто игнорировать. Иногда, правда, из любопытства захожу на страницу человека, который отправил сообщение, и нахожусь в шоке. Бывает, что оскорбления пишут даже мамы. Иногда видно, что человек сам ничего не делает, а критикует тех, кто старается что-то изменить, кто мотивирует и вдохновляет новое поколение.

Я воспринимаю это как шутку. Они никогда не были на нашем месте, а делать такие ужасные комментарии… Это только показывает, какими они являются людьми. Думаю, каждому спортсмену стоит относиться к этому легко и ни в коем случае не погружаться в этот мрачный мир соцсетей», – сказала Соболенко на пресс-конференции.