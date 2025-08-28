Алькарас выиграл 19 из 20 последних матчей
Карлос Алькарас вышел в третий круг US Open.
Вторая ракетка мира разгромила Маттиа Беллуччи – 6:1, 6:0, 6:3. По ходу матча у итальянца не было ни одного брейк-пойнта.
Алькарас выиграл 19 из последних 20 матчей, а в целом довел баланс по сезону до 56:6.
Дальше он встретится с Лучиано Дардери.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
