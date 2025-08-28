Медведева оштрафовали на $42,5 тыс за поведение на US Open

Даниил Медведев отдаст 39% призовых за US Open в качестве штрафа.

Его оштрафовали на 42 500 долларов за поведение в первом круге, где он в пяти сетах проиграл Бенжамену Бонзи.

30 тысяч Медведев заплатит за неспортивное поведение, еще 12,5 – за сломанную ракетку.

Его призовые за первый круг US Open до выплаты налогов составят 110 тысяч долларов.

