Медведева оштрафовали на $42,5 тыс за поведение на US Open
Даниил Медведев отдаст 39% призовых за US Open в качестве штрафа.
Его оштрафовали на 42 500 долларов за поведение в первом круге, где он в пяти сетах проиграл Бенжамену Бонзи.
30 тысяч Медведев заплатит за неспортивное поведение, еще 12,5 – за сломанную ракетку.
Его призовые за первый круг US Open до выплаты налогов составят 110 тысяч долларов.
«Высмеивать соперника изображением минета – это жалко». Реакция на новую выходку Медведева
Где Медведев будет в следующем году?15635 голосов
топ-20
топ-50
топ-100
выпадет из топ-100
вернется в топ-10
завершит карьеру
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: espn.com
