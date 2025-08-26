Людмила Самсонова: «После «Уимблдона» стала верить, что могу дойти до четвертьфинала «Большого шлема»

Людмила Самсонова рассказала, как поменялся ее настрой после «Уимблдона».

В Лондоне россиянка впервые вышла в 1/4 финала «Большого шлема».

– Мне кажется, ты очень круто играла на «Уимблдоне», четвертьфинал – это хорошая заявка, хороший результат. Насколько это сейчас приносит тебе какую-то уверенность? Либо это было в июле, уже забыли, уже совсем другая история, и вообще на это не стоит обращать внимания?

– Нет, нельзя забывать (смеется) . Нет, это был мой первый четвертьфинал, это вообще такие эмоции сильные, я не могу забыть этот момент.

– Хочется повторить еще?

– Да, конечно! Жду (улыбается) .

– Расскажи, что это был за такой опыт для тебя, и как он тебе, кажется, сейчас будет помогать?

– Ну, я просто сейчас стала верить, что я могу это сделать, что могу [дойти] до четвертьфинала, может быть, даже больше. Не знаю, посмотрим, но это вообще такие эмоции…

– С чем сравнимо?

– Ни с чем. Не, ну большие эмоции были и на Fed Cup тоже – должна сказать, очень-очень большие. Первый раз [взяли титул], вся команда, это было вообще здорово.

– Что ты о себе узнала после этого четвертьфинала, что нового умеет делать Людмила Самсонова теперь?

– Пока еще надо подумать (смеется) . Пока еще не… Ну да, нужно время, чтобы подумать побольше, – сказала Самсонова в интервью ютуб-каналу «Больше!».