Кафельников о Шараповой: «Ничего плохого про нее сказать не могу – только хорошее»

Евгений Кафельников заявил, что Мария Шарапова заслужила место в Зале славы.

«Критерии, по которым она вошла в Зал славы, достойны и заслуженны. Я с ней давно не общался. Помню, когда я играл сам, а она была молодой, перспективной теннисисткой. Ничего плохого про нее сказать не могу – только хорошее», – цитирует Кафельникова ТАСС.

Отметим, что прошлом Кафельников не скрывал личную неприязнь к Шараповой .

