Тарпищев о включении Шараповой в Зал славы: «Время идет, а мы продолжаем гордиться Марией»
В ночь с субботы на воскресенье в Зал славы вошли Шарапова и братья Брайаны.
«Она это заслужила и своей игрой, и выдающимися достижениями, и тем, что привлекала в спорт новых людей. Имиджевая составляющая огромная. Время идет, а мы продолжаем гордиться Марией. Это большое достижение для нашего тенниса и для России.
Она выиграла пять турниров «Большого шлема», при этом завоевала карьерный Шлем, одержав победы на всех главных кортах. Сперва победы добывали для нас Кафельников и Сафин, потом пришло время Марии. Она настоящий боец и выдающаяся теннисистка и личность. В одном ряду с Граф, Агасси и Макинроем. Поздравляю всех российских болельщиков», – цитирует Тарпищева «Матч ТВ».
