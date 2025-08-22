  • Спортс
Соболенко о присоединении бывшего тренера к команде Гауфф: «Желаю им удачи. Надеюсь, у них тоже все получится»

Арина Соболенко высказалась о присоединении бывшего тренера к команде Коко Гауфф.

На этой неделе специалист по биомеханике Гэвин Макмиллан начал работу в тренерском штабе американки.

– Мы заметили, что Гауфф теперь работает с Макмилланом. Сколько у вас заняло времени, чтобы внедрить изменения, которые вы в итоге...

– Я очень благодарна ему за помощь в трудный период. Он действительно помог мне с подачей. Я ценю все, что он для меня сделал.

У всех своя история. Я тогда была в отчаянии, готова на любые изменения – лишь бы исправить подачу и снова выйти на нужный уровень. Все получилось довольно быстро – буквально пару недель, и ситуация начала исправляться. Но у всех по-разному. Желаю им обоим удачи, надеюсь, что у них тоже все получится.

– Хочу спросить про матч против Кайи Канепи три года назад. Вы отыграли три матчбола (Соболенко отыгралась с 2:6, 1:5 и трех матчболов во втором круге US Open-2022 – Спортс’’). Какие остались воспоминания? Можно ли назвать это переломным моментом, ведь тогда вы только начали работать с Гэвином?

– О да, я помню. Это был просто безумный матч. И условия тоже – солнце садилось, половина корта была в тени, половина – в ярком свете. Играть было очень тяжело, мяч временами почти не было видно. Получилась настоящая битва – и против соперницы, и против условий, и вообще против всего. Плюс я как раз работала над подачей, и это тоже было большим испытанием.

Я отыграла матчболы, выиграла матч. Это прибавило мне уверенности. По-моему, тогда я дошла до полуфинала, да? Это было отличное начало нашей работы с Гэвином. Матч, конечно, был и веселым, и совсем не веселым одновременно, – сказала Соболенко на пресс-конференции.

