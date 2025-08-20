  • Спортс
Гауфф прекратила сотрудничество c тренером и начала работать с бывшим тренером Соболенко (ESPN)

Команду третьей ракетки мира Коко Гауфф покинули два тренера.

Американка прекратила сотрудничество с Мэттом Дэйли, который работал с ней с сентября прошлого года, сообщает ESPN. Он подтвердил это журналисту Бену Ротенбергу.

Во время сегодняшней тренировки на корте вместе с Гауфф также был Гэвин Макмиллан, специалист по биомеханике. Ранее он работал с Ариной Соболенко над ее техникой, в особенности над подачей и двойными ошибками.

