Пегула о том, что проиграла 4 из 6 последних матчей: «Нужно понять, как выйти из этого состояния, а не жалеть себя и искать оправдания»

Четвертая ракетка мира Джессика Пегула прокомментировала текущее состояние формы.

Финалистка US Open -2024 проиграла четыре из шести последних матчей, а также выбыла в первом круге «Уимблдона ».

«Не могу сказать, что хорошо играю. Иногда кажется, что да, но в целом чувствую себя нестабильно, допускаю ошибки. Мне не нравится. Это действительно меня беспокоит. Я скорее перфекционистка, поэтому мне тяжело это признавать.

В моей карьере были периоды, когда я чувствовала что-то подобное, и нужно понять, как выйти из этого состояния, а не жалеть себя и искать оправдания. Мне нужно разобраться.

Сейчас я чувствую немного больше давления, но вместе с тем стала увереннее. В прошлом году на этом этапе сезона давления было меньше, но я больше переживала за результат».