Шарапова получила пиджак Зала теннисной славы
Марии Шараповой и братьям Брайанам вручили пиджаки Зала теннисной славы.
В этом году пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первые ракетки мира в паре войдут в Международный зал теннисной славы. На подкладках пиджаков запечатлены ключевые достижения и яркие моменты их спортивной карьеры.
Церемония состоится в ночь с 23 на 24 августа в Ньюпорте.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм ITHF
