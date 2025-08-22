Шарапова получила пиджак Зала теннисной славы

Марии Шараповой и братьям Брайанам вручили пиджаки Зала теннисной славы.

В этом году пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первые ракетки мира в паре войдут в Международный зал теннисной славы. На подкладках пиджаков запечатлены ключевые достижения и яркие моменты их спортивной карьеры.

Церемония состоится в ночь с 23 на 24 августа в Ньюпорте.