Фото
21

Шарапова получила пиджак Зала теннисной славы

Марии Шараповой и братьям Брайанам вручили пиджаки Зала теннисной славы.

В этом году пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первые ракетки мира в паре войдут в Международный зал теннисной славы. На подкладках пиджаков запечатлены ключевые достижения и яркие моменты их спортивной карьеры.

Церемония состоится в ночь с 23 на 24 августа в Ньюпорте.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм ITHF
logoБоб Брайан
logoМария Шарапова
logoМайк Брайан
logoATP
светская хроника
фото
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
US Open. Квалификация. Селехметьева с Акли играют решающий сет, Чараева выбыла
76 минут назадLive
Кливленд (WTA). 1/2 финала. Захарова сыграет с Кырстей, Ли – с Ван Синьюй
3сегодня, 13:15
Монтеррей (WTA). 1/2 финала. Шнайдер сыграет с Паркс, Александрова – с Бузковой
429 минут назад
Уинстон-Сейлем (ATP). Мпетши Перрикар сыграет с ван де Зандшульпом, Фучович вышел в финал на отказе Корды
31 минуту назад
Уинстон-Сейлем (ATP). Ван де Зандшульп, Корда, Мпетши Перрикар вышли в полуфинал, Муньяр выбыл
540 минут назад
US Open. Расписание 24 августа. Турнир начнут Медведев, Джокович, Соболенко, Пегула, Фриц
142 минуты назад
Синнер о возвращении Феррары, уволенного после допинг-скандала: «Не хочу возвращаться к этой теме. Для меня она закрыта»
6сегодня, 19:55
Соболенко о присоединении бывшего тренера к команде Гауфф: «Желаю им удачи. Надеюсь, у них тоже все получится»
1сегодня, 19:12
Основа по US Open! Берите Синнера и Алькараса – и боритесь за призы
сегодня, 18:50Тесты и игры
Экс-тренер сестер Уильямс о Мирре Андреевой: «Считаю ее фаворитом на победу на US Open»
9сегодня, 18:22
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
34 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото