Джокович станет третьим теннисистом, сыгравшим на 80 турнирах «Большого шлема»

Новак Джокович стартует на US Open матчем с Лернером Тьеном.

Серб 19-й раз сыграет в основной сетке американского «Большого шлема». В целом это будет 80-е выступление Джоковича на «Шлемах».

Таким образом, он станет третьим игроком в истории, сыгравшим такое количество «Шлемов», после Роджера Федерера и Фелисиано Лопеса (у обоих по 81).

