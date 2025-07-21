Джокович проводит 900-ю неделю в топ-10 – больше только у Федерера и Надаля

Новак Джокович проводит 900-ю неделю в десятке сильнейших.

Сейчас 38-летний серб находится на шестой строчке рейтинга.

Дольше всего серб находился в топ-10, не покидая его, с марта 2007-го по ноябрь 2017 – 555 недель. Сейчас он находится в нем 345-ю неделю подряд – начиная с июля 2018-го.

До Джоковича 900 недель в топ-10 проводили только Роджер Федерер (968) и Рафаэль Надаль (912).