Любичич о восстановлении Синнера: «Если отдых затянется на неделю, ему будет сложно победить на US Open»
Экс-третья ракетка мира Иван Любичич высказался о восстановлении Янника Синнера.
Ранее итальянец снялся с финала «Мастерса» в Цинциннати из-за недомогания.
«Все зависит от того, как долго это продлится. Если он восстановится за два-три дня, проблем не будет. Если же придется отдыхать целую неделю, тогда будет сложно вернуть форму, необходимую для победы на турнире «Большого шлема».
Даже если Янник встретится с проходными соперниками в первых кругах, пятисетовый формат, жара и влажность в Нью-Йорке могут сильно истощить его силы».
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: thetennisgazette.com
