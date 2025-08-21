Любичич о восстановлении Синнера: «Если отдых затянется на неделю, ему будет сложно победить на US Open»

Экс-третья ракетка мира Иван Любичич высказался о восстановлении Янника Синнера.

Ранее итальянец снялся с финала «Мастерса» в Цинциннати из-за недомогания.

«Все зависит от того, как долго это продлится. Если он восстановится за два-три дня, проблем не будет. Если же придется отдыхать целую неделю, тогда будет сложно вернуть форму, необходимую для победы на турнире «Большого шлема».

Даже если Янник встретится с проходными соперниками в первых кругах, пятисетовый формат, жара и влажность в Нью-Йорке могут сильно истощить его силы».

Синнер не взял ни гейма у Алькараса в финале Цинциннати