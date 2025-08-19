  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Алькарас о турнире микстов US Open: «Уверен, что получу удовольствие, выступая с Радукану»
3

Алькарас о турнире микстов US Open: «Уверен, что получу удовольствие, выступая с Радукану»

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас высказался о турнире микстов US Open.

Вместе с Эммой Радукану в первом круге они сыграют против Джессики Пегулы и Джека Дрэйпера.

– Ты видел сетку микста на US Open? Насколько тебе интересен этот формат?

– Думаю, это хорошая идея. Расписание, конечно, не самое удобное – нам играть сразу после финала в Цинциннати. Но сама задумка мне очень нравится. Для меня это будет новый опыт, и я уверен, что получу удовольствие, выступая с Эммой. Соперники непростые – Дрэйпер и Пегула.

Я постараюсь насладиться моментом, привыкнуть к корту, к условиям и выложиться на максимум. Думаю, это будет не только весело, но и полезно в качестве тренировки, – сказал Алькарас на пресс-конференции.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoUS Open
logoДжек Дрэйпер
logoATP
logoWTA
logoЭмма Радукану
logoДжессика Пегула
logoКарлос Алькарас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
US Open. Микст. Мухова и Рублев играют с Винус и Опелкой, Швентек и Рууд – с Киз и Тиафу, Андреева и Медведев встретятся с Данилович и Джоковичем, Рыбакина и Фриц выбыли
8720 минут назадLive
Кливленд (WTA). 2-й круг. Матч Захаровой с Батист прерван из-за дождя, Кудерметова-младшая поборется с Лис
1045 минут назадLive
US Open. Квалификация. Селехметьева встретится с Риерой, Корнеева – с Климовичовой, Приданкина, Чараева, Прозорова вышли во 2-й круг, Тимофеева выбыла
546 минут назад
Вавассори после победы над Рыбакиной и Фрицем в миксте: «Мы играем за всех парников, которые не смогли здесь выступить»
356 минут назад
Коболли, Меньшик и Франсиско Серундоло стали последними участниками Кубка Лэйвера
3сегодня, 15:35
Коллинс и Харрисон заменят Синякову и Синнера в миксте US Open
13сегодня, 15:05
Алькарас об отказе Синнера в Цинциннати: «После третьего гейма заметил, что он не в порядке»
1сегодня, 14:52
Фис снялся с US Open
8сегодня, 13:52
Монтеррей (WTA). Павлюченкова сыграет с Ружич, Томлянович – с Сарасуа, Рахимова, Векич, Фернандес вышли во 2-й круг, Блинкова выбыла
сегодня, 13:16
Уинстон-Сейлем (ATP). Циципас поборется с Бу, Дардери – с Макдональдом, Каррено-Буста – с Баесом, Корда вышел в 3-й круг, Боржес выбыл
2сегодня, 13:12
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
34 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото