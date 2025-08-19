Алькарас о турнире микстов US Open: «Уверен, что получу удовольствие, выступая с Радукану»

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас высказался о турнире микстов US Open.

Вместе с Эммой Радукану в первом круге они сыграют против Джессики Пегулы и Джека Дрэйпера .

– Ты видел сетку микста на US Open? Насколько тебе интересен этот формат?

– Думаю, это хорошая идея. Расписание, конечно, не самое удобное – нам играть сразу после финала в Цинциннати. Но сама задумка мне очень нравится. Для меня это будет новый опыт, и я уверен, что получу удовольствие, выступая с Эммой. Соперники непростые – Дрэйпер и Пегула.

Я постараюсь насладиться моментом, привыкнуть к корту, к условиям и выложиться на максимум. Думаю, это будет не только весело, но и полезно в качестве тренировки, – сказал Алькарас на пресс-конференции.